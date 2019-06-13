القدرات العسكرية البحرية لدول الخليج

مع تصاعد أعمال العنف في منطقة الخليج، تتزايد احتمالات نشوب مناوشات بحرية قد تنخرط فيها الدول المطلة على مياه الخليج، وسط تهديدات إيرانية باستهداف مصالح الدول العربية في المنطقة.

وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجومين منفصلين في خليج عمان، وقد تم إجلاء طاقميهما، فيما طالب مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بتوخي "الحذر الشديد".

وفي أيار/مايو الماضي، تعرضت أربع ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، وقد وجه مسؤولون أميركيون أصابع الاتهام إلى إيران بوقوفها وراء الهجوم.

وفي حال اندلاع معركة بحرية بسبب ناقلات النفط في منطقة الخليج فإنها لن تكون المرة الأولى، فقد اندلعت حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن موازين القوى وإمكانيات الدول تغيرت اليوم مقارنة بالماضي.

فيما يلي عرض للقوى البحرية الخاصة بدول الخليج، اعتمادا على بيانات موقع Global Fire Power، وتقارير أخرى.

1-إيران

عدد القطع البحرية: 398

الفرقاطات: 6

الطرادات: 3

الغواصات: 34

المدمرات: 0

سفن الدورية: 88

كاسحات الألغام: 3

حاملات الطائرات: 0

وبحسب تقرير مكتب الاستخبارات البحرية الأميركية، فإن القطع البحرية الإيرانية موزعة بين جهازين، الأول هو البحرية الإيرانية التابعة للقوات المسلحة، والثاني هو القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

الجيش الإيراني

تتألف قوات الجيش الإيراني في معظمها من القطع التقليدية كبيرة الحجم، ومعظمها قديمة تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وبالرغم من القدم، فإن البحرية الإيرانية استطاعت الحفاظ عليها، لكنها بحاجة إلى تجديد أسطولها خلال السنوات القادمة.