قتيل وحرائق إثر ثوران بركان في صقلية

يستمر عناصر إطفاء، بالاستعانة بمروحيات وزوارق آلية، في محاولات إخماد حرائق أشعلها ثوران بركان في جزيرة سترومبولي بصقلية، والتي أدت إلى مقتل سائح.



وقال عمدة المدينة ماركو غيورجاني لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) الخميس إن السلطات أجلت حوالي 100 شخص من الجزيرة بعد خروج حمم بركانية متوهجة من البركان، تسببت في سلسلة حرائق.



وأضاف غيورجاني "جزء من الجزيرة مغطى ببطانة سميكة من حجر الخفاف، ما يجعل المشهد شبيها بما يحدث بعد الحرب".



وذكر أن العمل جار لإعادة الجزيرة إلى وضعها الطبيعي، وأن السلطات أعادت الكهرباء إلى جزء كبير من الجزيرة.



ويعد بركان سترومبولي، وهو اسم الجزيرة الصغيرة أيضا، واحدا من ثلاثة براكين نشطة في إيطاليا.