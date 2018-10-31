قتيل في انفجار بفرع للاستخبارات الروسية

قال مسؤول محلي الأربعاء إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار قنبلة عند مدخل فرع محلي لوكالة الاستخبارات الروسية.

وأوضح حاكم إقليم أركانغليسك إيغور أورلوف لوكالات الأنباء الروسية أن العبوة الناسفة انفجرت عند مدخل مكتب وكالة الاستخبارات في مدينة أشانغليسك الواقعة شمالي روسيا.

وأضاف أورلوف أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية في جميع المكاتب الحكومية عقب الهجوم.

وأكدت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب الانفجار وقالت إن الشخص الذي قتل جلب المتفجرات معه غير أنها لم تؤكد أن الحادث يحمل صفة انتحارية أو يعد هجوما إرهابيا.