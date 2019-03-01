قتيل بانفجار سيارة مفخخة في الموصل

قتل مدني وأصيب 13 آخرون بجروح الخميس، في انفجار سيارة مفخخة في شرق مدينة الموصل بشمال العراق، حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن "اعتداء إرهابيا بواسطة عجلة مفخخة" وقع في المنطقة الثقافية قرب جامعة مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.

ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية العام 2017 دحر تنظيم داعش الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد حيث أعلن الموصل عاصمة لدولة "الخلافة" في العراق.

لكن المتشددين ما زالوا يمتلكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.

ويأتي هذا التفجير في وقت تشن فيه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة عسكرية لطرد تنظيم داعش من آخر معاقله في شرق سوريا.