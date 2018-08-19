فيضانات الهند: 357 قتيلا

ارتفعت حصيلة أسوأ فيضانات تضرب ولاية كيرالا الهندية منذ قرن إلى 357 قتيلا، فيما بلغت قيمة الخسائر في البنى التحتية حوالي ثلاثة مليارات دولار.

وتتعرض الولاية الجاذبة للسياح إلى أمطار وسيول موسمية منذ نهاية أيار/مايو، ما تسبب بانهيارات أرضية وفيضانات جرفت قرى بأكملها.

وأفاد بيان صادر عن مسؤول الإعلام في الولاية أنه "منذ 29 أيار/مايو عندما بدأت الأمطار الموسمية في كيرالا، لقي 357 شخصا حتفهم"، 33 منهم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولجأ نحو 353 ألف شخص إلى مخيمات أقيمت لإيوائهم في وقت انتشر الجيش وقوات جوية لمساعدة الأشخاص العالقين.

وتعرضت طرقات و134 جسرا إلى دمار حيث عزلت مناطق نائية في المرتفعات التي كانت الأكثر تأثرا في الولاية.

وأصدر السكان نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيرين إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات الانقاذ.

وأشار البيان إلى أن التقديرات الأولية، تكشف عن خسائر في البنية التحتية بقيمة 2.9 مليار دولار، إلا أنه لا يمكن تقدير قيمة الخسائر الفعلية إلا بعد انحسار المياه.