11 قتيلا بانهيار مبنى في سوريا

تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في مدينة حلب، التي شكلت لسنوات ساحة معارك بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة في شمال سوريا، بمقتل 11 شخصا السبت، بينهم أربعة أطفال، وفق حصيلة لوكالة الأنباء الرسمية سانا.

وقالت سانا إن من بين القتلى "أربعة أطفال" قتلوا بانهيار مبنى مؤلف من خمس طبقات في حي صلاح الدين في مدينة حلب، ثاني كبرى المدن السورية.

استعادت القوات الحكومية بدعم روسي، نهاية العام 2016، كافة أحياء مدينة حلب، بعد سنوات من المعارك والحصار تعرضت لها الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، وبينها حي صلاح الدين الواقع على أطرافها.

وقد تم سحب شاب حيا من تحت الركام، بعدما سمع عمال الإنقاذ صوته وهو يصرخ طالبا النجدة.

وأوردت وكالة سانا أنه الناجي الوحيد من المبنى وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.