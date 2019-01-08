قتيلان في انفجار شمال بغداد

أدى انفجار سيارة ملغومة إلى مقتل شخصين وإصابة ستة في مدينة تكريت العراقية الثلاثاء، وفقا للجيش.

ووقع الانفجار الذي وصفه الجيش بأنه "هجوم إرهابي"، عند نقطة تفتيش في المدخل الشمالي لتكريت شمالي بغداد.

ووفقا لمصدر في الشرطة المحلية ومصدر طبي، فإن القتيلين شرطيان، في حين قال الجيش إنهما مدنيان.

وفقا لمصدر الشرطة فإن الجرحى جنديان وشرطي وثلاثة مدنيين

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في المدينة وهي مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين والتي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش خلال عامي 2014 و2015، في تحريرها على أيد القوات العراقية.

المصدر: رويترز