Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

قتلى ومخطوفون في ليبيا

قوات ليبية . أرشيفية

قتل تسعة أفراد من الشرطة على الأقل وخطف 11 آخرون إثر هجوم نسب إلى داعش على مركز للشرطة في بلدة تازربو النائية بجنوب شرق ليبيا.

وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الفرنسية "جرت اشتباكات في محيط المركز، قبل أن يتمكن أفراد داعش الذين قدموا على عشر سيارات رباعية الدفع ومدججة بالأسلحة من الانسحاب وخطف 11 شخصا بينهم مدير أمن المنطقة ومدنيون".

ومنطقة تازربو خاضعة لسيطرة القوات التي يقودها الرجل القوي في الشرق، المشير خليفة حفتر.

ويعد هذا الهجوم الثاني في أقل من شهر ضد قوات حفتر، بعد هجوم أول تبناه تنظيم داعش وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في 29 تشرين الأول/أكتوبر في منطقة الجفرة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية وتتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG