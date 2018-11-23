قتلى ومخطوفون في ليبيا

قتل تسعة أفراد من الشرطة على الأقل وخطف 11 آخرون إثر هجوم نسب إلى داعش على مركز للشرطة في بلدة تازربو النائية بجنوب شرق ليبيا.

وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الفرنسية "جرت اشتباكات في محيط المركز، قبل أن يتمكن أفراد داعش الذين قدموا على عشر سيارات رباعية الدفع ومدججة بالأسلحة من الانسحاب وخطف 11 شخصا بينهم مدير أمن المنطقة ومدنيون".

ومنطقة تازربو خاضعة لسيطرة القوات التي يقودها الرجل القوي في الشرق، المشير خليفة حفتر.

ويعد هذا الهجوم الثاني في أقل من شهر ضد قوات حفتر، بعد هجوم أول تبناه تنظيم داعش وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في 29 تشرين الأول/أكتوبر في منطقة الجفرة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011، لا تزال ليبيا غارفة في فوضى أمنية وسياسية وتتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.