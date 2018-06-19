قتلى بهجوم في أفغانستان

قتل أربعة من عناصر الأمن في أفغانستان في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش والشرطة المحلية في ولاية قندوز شمال البلاد.

وقال نعمة الله تيموري، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن ستة أفراد آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم الذي وقع صباح الثلاثاء في منطقة دشتي آرتشي.

وأضاف أن سبعة من المسلحين قتلوا وجرح خمسة آخرون.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم قندوز، لكن طالبان تنشط هناك وسبق أن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات ضد قوات الأمن الأفغانية في المنطقة.

وقع الهجوم بعد وقف لإطلاق النار في عطلة العيد. وكانت الحكومة قد عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام أخرى، لكن طالبان رفضت.