حريق محطة مصر.. حبس 6 متهمين

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر الذي أودى حياة 22 شخصا و41 مصابا.



وقال النائب العام في بيان له إنه تقرر حبس كلا من سائق الجرار ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار الأخر وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحريق نتج عن اصطدام قطار بأحد المباني داخل المحطة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان تتصاعد من مبنى المحطة الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة.​

وأخلت هيئة السكك الحديدية المحطة المعروفة بـ"محطة مصر" من الركاب وتوقفت حركة القطارات فيها بالكامل.

وقال النائب العام المصري في بيان إن الجرار الذي تسبب في الحادث كان متجها إلى مكان التخزين ثم تقابل مع جرار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه ما أدى إلى تشابكهما.

وحسب البيان، ترك قائد الجرار الأول مكانه من دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر.

وتسبب ذلك في تحرك الجرار الأول من دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية مصطدما بالمصد الخرساني بنهاية ومتسببا في اندلاع حريق هائل.

استقالة وزير النقل المصري

وقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقالة وزير النقل هشام عرفات على خلفية الحادث، حسب ما ذكر مراسل الحرة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر بوزارة النقل قولها إن رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان ستتم إقالته أيضا.