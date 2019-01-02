قتلى وجرحى بحادث قطار في الدنمارك

لقى عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في حادث قطار وقع الأربعاء على جسر غريت بلت الذي يربط جزيرتي زيلاند وفونين وسط الدنمارك، وفقا لما أفادت به الشرطة.



ولم تفصح الشرطة عن تفاصيل حول حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وقالت الشركة المشغلة لسكك الحديد في وقت لاحق إنه تأكد مقتل ستة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن غطاء كان على قطار شحن سقط أمام قطار ركاب كان يسير في الاتجاه المقابل بسبب الرياح القوية، ما دفع سائقه إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ.

وبثت القناة الدنماركية الثانية صورا لقطار الشحن والغطاء الذي مزق إلى قطع.

وكان قطار الركاب قد غادر من مدينة أودنسه في جزيرة فين وسط البلاد.

يذكر أن الجسر واحد من سلسلة جسور وأنفاق تربط بين جزر الدنمارك، ويضم طريقا للسيارات ومسارا للقطارات.







