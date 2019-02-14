قتلى وجرحى بانفجار لغم في الأردن

لقي ثلاثة رجال أمن ومزارع أردني مصرعهم الخميس إثر إنفجار لغمين أرضيين في إحدى مزارع منطقة السلط شمال غرب عمان، فيما أصيب سبعة من عناصر الأمن بجروح، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "صاحب مزرعة في السلط لقي حتفه نتيجة انفجار لغم أرضي قديم بمزرعته".

وأضاف "لدى حضور الأجهزة الأمنية لمعاينة الموقع انفجر لغم أرضي قديم ثان ما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة سبعة آخرين بإصابات متوسطة".

وأشار إلى أن أجهزة الأمن أغلقت المنطقة "للمسح والتحقيق"، ونقلت المصابين إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

وشهدت السلط في آب/اغسطس الماضي اشتباكات بين رجال الأمن ومسلحين أدت لمقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "إرهابيين".

مواقع إخبارية محلية كشفت أن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية بسماع دوي انفجار في منطقة الكسارات بنقب الدبور "وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع للتحقيق في الحادث".