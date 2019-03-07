قتلى من الحشد في كمين شمال العراق

قتل ستة عناصر من قوات الحشد الشعبي وأصيب نحو ثلاثين آخرين بجروح ليل الأربعاء الخميس، في كمين مسلح استهدف موكبا لهم على طريق الموصل بشمال العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية في بيان "استشهاد ستة مقاتلين وإصابة 31 آخرين في اعتداء إرهابي" على الطريق بين المخمور ومدينة الموصل في شمال العراق، وهي منطقة استعادتها القوات الأمنية العراقية من تنظيم داعش في عام 2017، مسنودة بفصائل الحشد الشعبي.

وأوضح البيان أن هؤلاء المقاتلين كانوا "مجازين" و"عزّل" عند وقوع الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وكان العراق أعلن في نهاية العام 2017 دحر تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد وأعلن الموصل عاصمة لدولة "الخلافة" في العراق.

لكن الجهاديين ما زالوا يمتلكون خلايا نائمة تنشط في بعض الأحيان وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا.

ويأتي هذا الهجوم فيما تشن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة عسكرية لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معاقله في شرق سوريا.