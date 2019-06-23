قتلى في غارات للنظام السوري على إدلب

أسفرت غارات شنها سلاح الجو السوري الأحد عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل، بينهم قاصران، في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا والتي تتعرض لقصف شديد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبلغت حصيلة قتلى الغارات التي شنها النظام على هذه المنطقة منذ الأربعاء أكثر من 60 مدنيا، بحسب المرصد.

وقتل المدنيون الأربعة الأحد في الغارات التي شنها الطيران السوري على قرية في منطقة جبل الزاوية في جنوب محافظة إدلب، وفقا لما ذكره المرصد والذي أشار كذلك إلى إصابة تسعة اشخاص بجروح.

وكثف النظام السوري وحليفته روسيا منذ أواخر نيسان/أبريل استهدافهما لمحافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية، والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (الذراع السورية لتنظيم القاعدة سابقا).

وتخضع المنطقة المستهدفة الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المتشددة والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه لرفض هذه الفصائل الانسحاب.

وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق.

وتسبب النزاع في سوريا الذي اندلع في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وتهجير الملايين.