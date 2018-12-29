قتلى في عواصف ثلجية وسط البلاد وجنوبها

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حوادث تسبب بها سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة حيث أدت ثلوج كثيفة ورياح عاتية وأمطار غزيرة إلى تعطل حركة النقل الجوي وعلى الطرق خلال موسم الأعياد الذي تزداد فيه أعداد المسافرين.

وألغيت أكثر من 500 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 5700 رحلة الجمعة فيما غطت العاصفة الثلجية مناطق في سهول الشمال الأوسط والغرب الأوسط الأميركي بثلوج تتراوح سماكتها بين 20 و30 سنتمرا.

ومن المتوقع أن تتساقط كمية مماثلة من الثلوج، إن لم يكن أكثر، في الأيام القادمة في ولاية نيو مكسيكو بجنوب غرب الولايات المتحدة، مع أمطار غزيرة في بعض الولايات الجنوبية والشرقية، ما قد يعطل خطط السفر لآلاف الأميركيين.

وتم تحذير ملايين السكان في جنوب الولايات المتحدة من فيضانات محتملة بسبب الأمطار الغزيرة.

وقتلت امرأة تبلغ 58 عاما جراء سقوط شجرة على منزلها ليل الأربعاء في لويزيانا، حسب وسائل إعلام أميركية.

وقتل شخص ثان في حادث على طريق سريع غطاه الجليد في ولاية كنساس الخميس وفقا للشرطة، فيما لقي ثالث حتفه في اصطدام بين كاسحة ثلوج وسيارة في نورث داكوتا.

وتأخرت أكثر من 6500 رحلة جوية فيما ألغيت حوالى 800 رحلة الخميس، وفق موقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد حركة النقل الجوي.

وأبلغ عدد من المسافرين أنهم عالقون منذ أيام.

وقال أحد هؤلاء لمحطة تلفزيونية في مطار دالاس-فورت ورث الدولي "لم أشأ تمضية ثلاثة أيام في المطار، وتفويت الأعياد. أعود إلى العمل أول أيام العام، وهذه عطلتي الصغيرة، لا أرغب في قضائها في المطار".

خطر التنقل على الطرق

وأغلقت العديد من الطرق في ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا وكنساس وآيوا. وبذل العمال جهودا لفتح الطرق لكن العديد منها كانت لا تزال الجمعة مكسوة بالثلج والجليد.

وقالت سلطة النقل في ساوث داكوتا إن التحذير من السفر لا يزال ساريا، مشيرة إلى أن "الطرق يكسوها الجليد والثلج المتطاير لا يزال يخفض الرؤية" وأن "الطواقم تعمل لكن الطبيعة تجعل السفر الآمن صعبا".

وألغت نورث داكوتا الجمعة تحذيرا بعدم السفر كانت قد أعلنته في جميع مناطق شرق الولاية، على الرغم من أن الثلج لا يزال يعيق السائقين.

وحذر مسؤولو الهيئة الوطنية للطقس في مينيسوتا من أن الطرق في المناطق العليا من الولاية الواقعة في الوسط الغربي مغطاة بالثلوج.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الأحوال الجوية السيئة في عطلة نهاية الأسبوع في أنحاء البلاد.