قتلى بحريق في نادي فلامنغو البرازيلي

أودى حريق في منشأة مخصصة للاعبين الشبان في نادي فلامنغو البرازيلي العريق لكرة القدم، بحياة 10 أشخاص على أقل تقدير بحسب ما ذكرت الجمعة وسائل إعلام محلية.

وقال تلفزيون "غلوبو" إن الحريق الذي شب فجرا في ريو دي جانيرو طال مبنى جرت توسعته قبل شهرين فقط، يضم لاعبين من فئة الشباب تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما.

وأكد متحدث باسم فوج الإطفاء أن المنشأة التي اشتعلت فيها النيران كانت مساكن مخصصة للاعبي فرق الشباب.

ووفقا لقناة "سبورتيفي" البرازيلية فقد لقي ستة لاعبين مصرعهم، فضلا عن أربعة موظفين في النادي.

وكانت المنطقة التي تقع فيها المنشأة المتطورة جدا، من أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الأربعاء الخميس، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحريق في هذه المنشأة التي كان من المفترض أن تستقبل تمارين الفريق الأول الساعة التاسعة والنصف من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.