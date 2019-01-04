قتلى بحادث مروري مروع في فلوريدا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء حادث مروري بين أربع مركبات في ولاية فلوريدا الأميركية (جنوب).

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع مساء الخميس بين شاحنتين وسيارتين في إحدى الطرق السريعة بالولاية.

وتسبب الاصطدام في تسرب كميات من الوقود واندلاع كرة نارية ضخمة أسهمت في ارتفاع عدد الضحايا الذين يعتقد أن بينهم أطفال.

وأظهرت لقطات مروعة من المشهد النيران الضخمة التي اجتاحت عدة محركات وتسببت بأضرار في أجزاء عدة من الطريق وأدت الى إغلاقها في الاتجاهين.

ونقل الجرحى الثمانية إلى المستشفى، بعضهم في حالة خطيرة، وفقا لوسائل إعلام أميركية.