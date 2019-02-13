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قتلى في تفجير انتحاري جنوب شرق إيران

جنود إيرانيون خلال هجوم سابق في الأحواز، أرشيف

قتل 27 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني وجرح 20 آخرون الأربعاء في هجوم انتحاري بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، قوله إن التفجير استهدف حافلة كانت تقل عناصر من الحرس الثوري على الطريق بين بلدتي خاش وزهدان في مقاطعة سيستان بلوشستان.

وأعلنت جهة تطلق على نفسها اسم "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت المحافظة سابقا اشتباكات بين الحكومة الإيرانية وانفصاليين من أقلية البلوش.

وتعاني الأقليات غير الفارسية في إيران من التمييز وعدم تكافؤ الفرص منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

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