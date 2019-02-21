قتلى بتفجير شرقي سوريا

قتل 20 شخصا على الأقل الخميس جراء تفجير سيارة مفخخة استهدف شاحنة تقل عمالا من حقل العمر النفطي كانوا بمواكبة قوات سوريا الديموقراطية شرق سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 14 مدنيا من عمال حقل العمر قتلوا بالإضافة إلى ستة من عناصر قوات سوريا الديموقراطية جراء التفجير الذي وقع في بلدة الشحيل.

واتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين "خلايا" تابعة لتنظيم داعش بالوقوف وراء التفجير.

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية لشن هجوم حاسم على بلدة باغوز آخر معاقل تنظيم داعش في سوريا، حيث تحاصر مقاتلي التنظيم في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع داخل البلدة القريبة من الحدود مع العراق.