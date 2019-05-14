قتلى في تصادم طائرتين بألاسكا

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تصادم طائرتين مائيتين على متنهما 16 شخصا في الجو وسقوطهما قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لولاية ألاسكا الأميركية ظهر الاثنين.

ونجا ما لا يقل عن 10 أشخاص من الحادث، فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وقال خفر السواحل الأميركي إن الطائرتين سقطتا في خليج جورج على بعد 25 إلى 30 ميلا شمال شرق مدينة كيتشيكان السياحية.

وقال الضابط بحرس السواحل جون ريوس إن المصابين يتلقون العلاج من دون أن يشير إلى وضعهم الصحي. لكن نشرة محلية إشارت إلى خطورة بعض الإصابات.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث.

وفي الأعوام الأربعة الماضية وقعت عدة حوادث طيران في المنطقة أسفر أحدها عن مقتل تسعة اشخاص في عام 2015.