قتلى في غارات للنظام على إدلب

قتل 14 مدنيا بينهم مسعفان لدى منظمة إنسانية محلية، جراء غارات نفذتها قوات النظام الخميس على مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة إن سبعة أطفال بين القتلى جراء الغارات التي استهدفت عدد من بلدات وقرى إدلب، بينما قتل المسعفان إثر ضربة استهدفت سيارة إسعاف في مدينة معرة النعمان.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 35 شخص أصيبوا بجراح متفاوتة في مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماه.

وارتفع إلى 1834 شخص ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في الـ 30 من شهر نيسان الفائت،