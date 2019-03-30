قتلى بهجوم في أفغانستان

قتل أربعة طلاب على الأقل في تبادل لإطلاق نار لدى هجوم حركة طالبان على نقطة تفتيش تابعة للشرطة بالقرب من مدرسة في ولاية غزني شرقي البلاد.



وقال عارف نوري، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن 17 آخرين من ضمنهم 15 طالبا ومدرسين اثنين أصيبوا السبت عندما وقع انفجار، على الأرجح بسبب إطلاق صاروخ، على المدرسة الواقعة في منطقة أندار.



وأضاف المتحدث أن الطلاب الذين قتلوا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما.



وقال إن مسؤولي الولاية يحققون لمعرفة من أطلق القذيفة التي أصابت المدرسة أثناء المواجهة بين قوات الأمن وحركة طالبان.



ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم.



وكثف مقاتلو طالبان هجماتهم ضد أهداف لقوات الأمن الأفغانية في الأشهر الأخيرة.



المصدر: أ ب