قتلى بهجوم على قوات النظام السوري في حماة

قتل ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مساء الجمعة في هجوم شنه مسلحون ضد أحد مواقعهم في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) شنت هجوما ضد موقع لقوات النظام في منطقة حلفايا في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح" التي حددها الاتفاق الروسي- التركي في محافظة إدلب ومحيطها.

وأوضح أن الهجوم الذي تخلله اشتباكات أسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قبل أن تنسحب هيئة تحرير الشام، التي قتل أيضا اثنان من عناصرها.

ويأتي الهجوم غداة مقتل 23 عنصرا من فصيل جيش العزة المعارض في هجوم شنته قوات النظام ضد أحد مواقعه في المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.

وتوصلت روسيا وتركيا قبل نحو شهرين إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة، التي تعد آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.

وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة والمتشددة، وتشمل جزءا من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

ورغم الاتفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفا وتبادلا لإطلاق النار بين قوات النظام والفصائل المعارضة والمتشددة.