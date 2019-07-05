قتلى وجرحى بهجوم على الحشد العشائري قرب الفلوجة

أعلن مسؤولون طبيون وشرطيون الجمعة أن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا 10 في هجوم على مقاتلين شبه عسكريين بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.



وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن الهجوم وقع الجمعة شمال مدينة الفلوجة التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات.



وكان القتلى أعضاء في قوات الحشد العشائري، وهي قوة سنية في الغالب شاركت في المعارك ضد التنظيم.



وأعلن مسلحو داعش مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات في الأشهر الماضية، حيث تحول التنظيم إلى تمرد بعد أن فقد الأراضي الواسعة التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.