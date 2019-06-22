قتلى بتحطم طائرة في هاواي

قال مسؤولون أميركون إن تسعة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة ذات محركين لقوا حتفهم مساء الجمعة إثر تحطمها في منطقة نورث شور بجزيرة أواهو في هاواي.



وأوضح تيم ساكاهارا المتحدث باسم وزارة النقل في هاواي أنه لم يكن هناك ناجون في تحطم الطائرة التابعة لشركة كينغ إير.



ووقع الحادث بالقرب من مطار ديلينغهام الصغير، وهو مطار في منطقة نورث شور. فيما أغلق الطريق السريع المواجه للمطار في كلا الاتجاهين.



وقال ساكاهارا إن التفاصيل الأخرى للحادث، بما في ذلك ما إذا كانت الطائرة كانت تهبط أم تقلع وقت الحادث، لم تكن معروفة على الفور.



وأفاد مسؤولون في البداية أن ستة أشخاص فقط كانوا على متن الطائرة وقت الحادث.