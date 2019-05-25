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قتلى باشتباكات في ضواحي طرابلس

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق في طرابلس ييسعفون زميلا لهم

أكد مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس أن ثمانية من جنود الحكومة قتلوا خلال المواجهات المسلحة التي دارت في جنوب العاصمة الليبية السبت.

وأوضح المصدر لـ"راديو سوا" أن قوات حكومة الوفاق تمكنت من صد هجوم نفذته قوات المشير خليفة حفتر في محور الأحياء البرية، وأن القوات الحكومية تمكنت من استعادة السيطرة على معسكر النقلية، بعد سيطرة قوات الجيش الوطني التابع للبرلمان على المعسكر لساعات.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تقدمت عدة كيلومترات خلال المواجهات ووصلت إلى جسر طريق مطار طرابلس العالمي المغلق منذ سنوات.

وبين المصدر أن اشتباكات متقطعة تدور في مناطق القتال المختلفة في ضواحي طرابلس.

وشهدت ضواحي العاصمة الليبية الليلة الماضية عدة غارات نفذتها الطائرات الحربية التابعة لجيش البرلمان الليبي، استهدفت مواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

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