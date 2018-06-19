قبيل الانتخابات.. تركيا تعتقل 124 عسكريا

أصدر الادعاء في تركيا أوامر باعتقال 124 من عناصر الجيش بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب منتصف عام 2016.

ويتهم هؤلاء بالقيام بدور مرشدين دينيين لقيادات بالجيش، بالنيابة عن غولن.

وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة هذه فيما يستعد الأتراك للانتخابات التشريعية المقررة الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار/مارس إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وفصلت عددا مماثلا من العاملين في الحكومة منذ محاولة الانقلاب، منهم أكثر من 50 ألفا وجهت لهم اتهامات رسمية وظلوا في السجن أثناء محاكمتهم.

ويقول منتقدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لسحق معارضيه.