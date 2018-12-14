قبل وفاته.. آخر صورة لحسن كامي

توفي الفنان المصري حسن كامي الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما. ويشيع جثمان الفنان في جنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول آخر صورة نشرها الفنان الذي يعرف بأدواره الفنية التي حملت هوية خاصة.

وآخر صورة نشرها الفنان كامي كانت من أمام شجرة عيد الميلاد معلقا بأنه "يستعد للاحتفالات".

لكن الموت باغته ورحل عن الدنيا تاركا إرثا فنيا وثقافيا، حيث لزم كامي في السنوات الأخيرة مكتبة تحوي كتبا قيمة كانت زوجته التي توفيت عام 2012 تديرها. وجمع الزوجان قصة حب فريدة من نوعها.