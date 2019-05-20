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قايد صالح يحذر من 'فراغ دستوري' بالجزائر

رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الاثنين إن إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده سيجنبها الوقوع في "فراغ دستوري".

وأوضح صالح أن إجراء الانتخابات المقررة في تموز/يوليو "يضع حدا لمن يريد إطالة أمد الأزمة".

ودعا نائب وزير الدفاع إلى التسريع بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة. والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 أيار/مايو.

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