قالوا في جورج بوش الأب

الجيش الأميركي حزين لوفاته،"أرقد في سلام، الرئيس الـ41 جورج أتش بوش، ومخضرم الحرب العالمية الثانية، توفي عن 94 عاما، 30 نوفمبر. لن يُنسى إرثه في منصبه وبلدنا. أعمق تعازينا لعائلة بوش".

وغرد ابنه الرئيس السابق جورج دبليو بوش على توتير قائلا: "جورج هربرت ووكر بوش كان رجلا بشخصية مثالية وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

أما الرئيس السابق باراك أوباما فقد قال "قلوبنا ثقيلة اليوم ، وهي مليئة بالامتنان".

وكان أوباما قد سلم بوش الأب وسام الحرية في 2011 وهو أعلى وسام يمكن أن يحصل عليه مدني.

أما بيل كلينتون الرئيس الديمقراطي السابق الذي فاز على بوش الأب في الانتخابات الرئاسية نعاه هو وزوجته هيلاري كلينتون في بيان مشترك قائلا "أنا ممتن لكل دقيقة قضيتها معه وستظل صداقتنا دائما واحدة من أعظم هدايا حياتي".

وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة إن بوش الأب "قاد حياة طويلة وناجحة وجميلة.. سيفتقده الجميع".

ونعته رئيسة وزراء بريطانيا في تغريدة قائلة إنه كان صديقا حقيقيا للمملكة المتحدة.. سوف نفتقد كثيرا حنكته وحكمته وصداقته".

واستذكر أمير الكويت مواقف بوش "ودوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير دولة الكويت من العراق"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال أمير الكويت إن "أفعاله ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت جميعا ولن تنسى".

ووصف محمد بن زايد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي جورج بوش الأب بـ"الحليف القوي والصديق".