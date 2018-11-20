قاض يوقف قرارا يقيد طلب اللجوء في أميركا

أوقف قاض فدرالي أميركي الاثنين مؤقتا أمرا من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحرم الأشخاص الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء.

وأصدر القاضي جون تيغار من سان فرانسيسكو التعليق المؤقت لمرسوم وقعه الرئيس ترامب في وقت سابق هذا الشهر يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص يعبرون الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني.

وقال القاضي إن تلك السياسة تنتهك القانون الفدرالي المتعلق بأهلية طلب اللجوء.

ويمنع قرار القاضي السلطات من تنفيذ الأمر الرئاسي حتى 19 كانون الأول/ديسمبر عندما تنظر المحكمة في قرار دائم.

ولم تصدر الإدارة الأميركية أي رد إثر صدور الأمر القضائي، لكنها عادة ما تستأنف قرارات مثل هذه.

وكانت منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية قد طعنت قضائيا في المرسوم الرئاسي حول حق اللجوء.

ويقول الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية إن القانون الأميركي ينص على أن منح حق طلب اللجوء لأي شخص يدخل البلاد بغض النظر عما إذا كان قد دخل عبر ميناء رسمي أو بطريقة غير شرعية.

وتقول إدارة ترامب إن لديها السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي.

ولدى إعلان وزارة الأمن الداخلي السياسة الجديدة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، قال مسؤول بارز في الإدارة إن ذلك "يتصدى لمشكلة الاستغلال التاريخي الذي لا مثيل له لنظامنا الخاص بالهجرة" على الحدود مع المكسيك.