قاض في المحكمة الأميركية العليا يعلن التقاعد

قال القاضي في المحكمة الأميركية العليا أنتوني كينيدي الأربعاء إنه يعتزم التقاعد بعد ثلاثة عقود قضاها في أعلى هيئة قضائية أميركية.

ويعد كنيدي المحافظ الذي سيبلغ عمره 82 عاما في تموز/يوليو المقبل ثاني أقدم قاض في المحكمة التي تضم تسعة أعضاء، وكان قد عين من قبل الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في 1988.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة العليا فإن كينيدي اتخذ قرار التقاعد، الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر المقبل، من أجل قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وكنيدي هو محافظ تقليدي انضم أحيانا إلى القضاة الليبراليين في الأحكام الأساسية، وكسب سمعة من خلال "التصويت المتأرجح" الذي شجع المحافظين والليبراليين على حد سواء، اعتمادا على نوع القضية.

وفور إعلان التقاعد أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقاضي كينيدي وقال إنه سيبدأ على الفور البحث عن قاض جديد ليحل محله.

وتأسست المحكمة العليا في عام 1789، ومنحها الدستور الأميركي صلاحيات مطلقة على جميع القوانين، بما في ذلك القوانين التي قد تكون إشكالية من وجهة نظر دستورية.

ويشغل قضاة المحكمة مناصبهم مدى الحياة، لكن بإمكانهم المغادرة في حال قرروا التقاعد أو إذا أقيلوا بقرار من الكونغرس.