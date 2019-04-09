أمر قاض فيدرالي الاثنين بوقف العمل ببرنامج أقرته إدارة الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي يتعلق بإعادة عدد من طالبي اللجوء على الحدود الجنوبية إلى المكسيك حتى يتم البت في طلباتهم.

قرار القاضي في مدينة سان فرانسيسكو ريتشارد سيبورغ من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الجمعة المقبل، وسوف يتم تطبيقه في عموم البلاد.

ويأتي البرنامج الذي يطلق عليه "بروتوكولات حماية المهاجر" والمعروف اختصارا باسم MPP ضمن سياسات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، والذي وصل الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته خلال 10 سنوات.

ويشير البرنامج إلى إعادة طالبي اللجوء الذين عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وغالبيتهم من أميركا الوسطي، إلى المكسيك والنظر من هناك في طلباتهم أمام المحاكم الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها توسيع نطاق هذا البرنامج. وتقول إنه ضروري نظرا لأن العديد من طالبي اللجوء يقضون في الولايات المتحدة سنوات من دون أن يحضروا جلسات المحاكم، ثم تصدر أوامر بترحيلهم.

لكن القاضي قال في حكمه إن قانون الهجرة والجنسية لا يسمح للحكومة بإعادة طالبي اللجوء بالطريقة التي تقوم بها الحكومة، وقال إنها لم توفر ضمانات لحمايتهم.

ويحق للحكومة استئناف قرار القاضي وطلب وقف سريانه لحين الانتهاء من الطعن عليه.