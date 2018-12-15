قاض فدرالي: 'أوباماكير' غير دستوري

أعلن قاض فدرالي أميركي أن نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما والمعروف باسم "أوباماكير" مخالف للدستور في قرار لقي ترحيب الرئيس دونالد ترامب وأثار غضب الديموقراطيين الذين وعدوا برفع دعوى استئناف.

وأصدر القاضي ريد أوكونور حكمه بعدما لجأ إليه عدد كبير من المدعين العامين الجمهوريين الذين يعارضون هذا القانون.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه يتوقع رفع قضية استئناف أمام المحكمة العليا.

وأضاف البيان "بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول".

وقد صدر الحكم عشية انتهاء مهلة التسجيل في أوباماكير ل 2019.

واعتبر القاضي أوكونور القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى بمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذين فشلوا في التسجيل في هذا البرنامج إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم.

ورحب دونالد ترامب بقرار القاضي، وكتب في تغريدة "أوباماكير أعلن للتو أنه غير دستوري من قبل قاض يتمتع باحترام كبير في تكساس، خبر سار لأميركا".