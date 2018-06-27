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من أميركا

قاضية أميركية تأمر بلم شمل عائلات المهاجرين غير الشرعيين

أم من هندوراس مع طفلها البالغ عاما بعد تسليم نفسها لحرس الحدود الأميركي إثر تسللها إلى ولاية تكساس

أمرت قاضية أميركية في سان دييغو في جنوب غرب الولايات المتحدة الثلاثاء بلم شمل عائلات المهاجرين التي فرقتها الشرطة على الحدود مع المكسيك.

وقالت القاضية دانا سابرو في القرار الذي أصدرته ردا على شكوى لمنظمة الدفاع عن الحقوق المدنية، إنه يجب إعادة جمع الأهل بأطفالهم ما لم يمثلوا خطرا عليهم.

وحددت لإتمام ذلك مهلة 14 يوما للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام، و30 يوما للأكبر سنا.

وطلبت من الحكومة الفدرالية أن "تواجه الظروف الفوضوية التي خلقتها بنفسها".

وقدم "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" الشكوى باسم مهاجرين مجهولين ضد شرطة الهجرة التي دعتها القاضية إلى "بذل كل ما بوسعها لتسهيل التواصل" بين أفراد العائلات التي تم تفريقها.

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