قاضيان أميركيان في محاكم أبوظبي

عينت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية قاضيين أميركيين في محاكم أبوظبي التجارية في خطوة "غير مسبوقة".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القاضيين أوران وايتنج وكولين ماري أوتو سيعملان في الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية الابتدائية للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.

وأكد وكيل دائرة القضاء المستشار يوسف العبري أن "الخطوة غير المسبوقة تأتي بهدف ترسيخ مكانة النظام القضائي لإمارة أبوظبي كمحاكم عالمية المستوى، ناطقة باللغة الإنكليزية وتعمل على توفير بيئة قضائية مرنة ومتطورة لحل المنازعات التجارية التي تواجه المستثمرين الأجانب".

وأضاف أن الخطوة تأتي أيضا "من أجل المساهمة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وعولمة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية".

وأطلقت الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مبادرة اعتماد اللغة الإنكليزية في المحاكم في أبوظبي.