قاذفات بي-52 الأميركية تصل قطر

أعلن سلاح الجو الأميركي الجمعة أن قاذفات أمر البيت الأبيض بنشرها في الخليج لمواجهة تهديدات غير محددة من إيران، وصلت إلى قاعدة جوية في قطر.



وقالت القيادة المركزية لسلاح الجو إن قاذفات من طراز بي-52 اتش ستراتوفورتيس (B-52H Stratofortress) وصلت إلى قاعدة العديد الجوية في قطر ليلا الخميس،

قادمة من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا الأميركية.

وهبطت قاذفات أخرى الأربعاء في مكان لم يتم الإفصاح عنه في "جنوب غرب آسيا"، حسبما قال سلاح الجو.



ووصف الجيش الأميركي في السابق وجوده في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات وقاعدة العديد على أنهما في "جنوب غرب آسيا".



وأعلن البيت الأبيض الأحد أنه سيرسل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وقاذفات إلى الخليج لمواجهة طهران. ومرت لينكولن الخميس عبر قناة السويس في طريقها إلى الخليج.



ولم تقدم إدارة الرئيس دونالد ترامب تفاصيل محددة حول التهديد الذي تقول إنه قادم من إيران.

وأعلنت إيران الأربعاء أنها ستبدأ في التراجع عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية، بعد عام من سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وأعطى الرئيس حسن روحاني القادة الأوروبيين مهلة مدتها 60 يوما لإيجاد طريقة لحماية إيران من العقوبات الأميركية التي تستهدف اقتصادها وصناعة النفط، غير أنه قال إن طهران ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بمستويات أقرب إلى مستويات صنع الأسلحة.

ورفض الاتحاد الأوروبي المهلة الإيرانية.