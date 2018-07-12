ممثل سابق.. تعرف على حكم نهائي المونديال

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس اختيار الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا لقيادة المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، بين فرنسا وكرواتيا على ملعب لوجنيكي في موسكو الأحد.

وسبق للحكم الأرجنتيني، أن قاد مباراتين لطرفي النهائي، الأولى بين فرنسا والأوروغواي وانتهت بفوز منتخب الديوك بهدفين نظيفين في ربع النهائي، والثانية فازت فيها كرواتيا على الدنمارك بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وقد يبدو قرار (فيفا) مفاجئا لكون المنتخب الفرنسي كان قد أخرج نظيره الأرجنتيني من الدور ثمن النهائي، كما أن كرواتيا سحقت الأرجنتين بثلاثية نظيفة في دور المجموعات.

لكن قوانين (الفيفا) لا تمنع ذلك، حيث بموجب أنظمة بطولات من هذا النوع، يستبعد بشكل تلقائي الحكام الذين يحملون جنسية المنتخبات التي تتقدم إلى الأدوار النهائية، ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية البطولة، ولم تتأهل منتخبات بلادهم.

وقاد بيتانا مباراتين أخريين في مونديال روسيا، هما مباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة والسعودية، والسويد والمكسيك في الدور الأول.

وبات بيتانا البالغ من العمر 43 عاما والذي عمل ممثلا في السابق، ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين للمونديال، بعد أنخل نوربرتو كويريتسا الذي حكم في مونديالي 1970 و1978.

وسبق للحكم الأرجنتيني أن قاد مباراة فرنسا وألمانيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014 في البرازيل، والتي انتهت بفوز الألمان بهدف نظيف.

وسيصبح بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يحكم مباراة نهائية في كأس العالم بعد هوراسيو أليزوندو الذي حكم نهائي نسخة 2006 وانتهت بفوز إيطاليا على فرنسا.