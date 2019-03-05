أغنياء العالم.. العشرة الأوائل

لكن، رغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، إلا أن ترتيب مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ تراجع ثلاث درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.

أظهرت قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم الثلاثاء أن جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون لا يزال أغنى رجل في العالم يليه بيل غيتس ووارن بافيت.

وقد وسّع بيزوس الذي يمتلك 16% من شركة أمازون، الفجوة المالية بينه وبين غيتس المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت.

ازدادت ثروة بيزوس (55 عاما) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.

​مؤسس شريك لشركة مايكروسوفت للبرمجيات. زادت ثروه غيتس (63 عاما) لتصل إلى 96,5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي. يرأس وزوجته ميليندا أكبر شركة خيرية في العالم تحمل اسميهما.

​احتل بافيت (88 عاما) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر شباط/فبراير بانخفاض كبير في أسهم شركة "كرافت هاينز" للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها.

يمتلك رجل الاعمال المكسيكي أكبر شركة اتصالات في أميركا اللاتينية "أميركا موفيل" وله أيضا استثمارات في قطاعات أخرى، احتل المرتبة الخامسة بثروه قدرها 64 مليار دولار.

يعتبر رجل الأعمال الإسباني الأغنى في أوروبا والسادس على مستوى العالم بفضل ثروته (62.7 مليار دولار) التي جناها من متجريه زارا وانديتكس

​رجل الأعمال الأميركي مارك زوكربرغ هو مؤسس شركة فيسبوك. تراجع في الترتيب من الخامس إلى الثامن وتأثرت ثروته ( 62.3 مليار دولار) بفضيحة تسريب البيانات التي ضربت الشركة في العام الماضي.

بلومبرغ معروف بأنشطته الخيرية، حيث تبرع بأكثر من خمسة مليارات دولار للسيطرة على السلاح والتغيرات المناخية وقضايا أخرى

ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين في القائمة، مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار.

شارك في تأسيس محرك البحث وشركة غوغل. يدير شركة ألفابيت الشركة الأم لـ غوغل والقيمة الصافية لثروته 50.8 مليار دولار.

وضمت قائمة فوربس لأثرياء العالم 2019 أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المرتبة 715 حيث صعد 51 درجة على الرغم من أن ثروته لم تتغير عن الماضي وظلت عند 3.1 مليار دولار.

ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديرا.

أما غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية فهم الهندي موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة "ريلاينس اندستريز" الذي احتل المرتبة 13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة "تينسيت" الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة العشرين.

كما شملت القائمة مليارديرات عرب بينهم المصريان ناصف ساويرس وشقيقه نجيب ساويرس والإمارتي ماجد الفطيم، والقطري فيصل بن قاسم آل ثاني والكويتي قطبية الغانم.​

كايلي جينر اعتبرت أصغر مليارديرة في العالم بعمر 21 عاما وجمعت ثروة تقدر بـ 3 مليارات دولار بفضل شركة باسمها في مجال التجميل.

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