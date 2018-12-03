قائمة غوغل.. أفضل التطبيقات في 2018

نشرت شركة غوغل الاثنين قائمة بأفضل تطبيقات أندوريد والأفلام والألعاب الإلكترونية على متجر غوغل بلاي عام 2018.

وحددت غوغل في مدونتها مجموعتين لاختيار الأفضل، الأولى من اختيارها والثانية من اختيار المستخدمين أطلقت عليها اسم "تفضيلات المعجبين"، وتعتمد على تصويت المعجبين لصالح التطبيقات والألعاب والأفلام المفضلة.

واختارت غوغل تطبيق Drops لتعلم اللغات كأفضل تطبيق لعام 2018، بينما اختار المستخدمون تطبيق Youtube TV كأفضل تطبيق.

واتفقت شركة غوغل مع آراء المستخدمين في أن لعبة PUBG MOBILE كانت أفضل لعبة في عام 2018.

ووضعت الشركة أربع قوائم بتطبيقات أندرويد الفائزة:

في فئة "الأكثر تسلية":

Vimage: هذا التطبيق يمكن المستخدم من إضافة رسوم متحركة إلى الصور.