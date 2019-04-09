هل بدأت تنسى؟ علاج جديد لعطب الذاكرة

قال باحثون الاثنين إن جلسات تحفيز كهربائي لمناطق معينة في المخ يمكنها عكس أثر تدهور ذاكرة الإنسان بشكل مؤقت.

ويستهدف التحفيز مناطق رئيسية في الدماغ وشبكات اتصال عصبية في تلك المناطق، ويعيد ضبط اتصالها ببعض، حسب دراسة نشرتها دورية "نيتشر نيوروساينس" المتخصصة.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن نتائج الدراسة تمثل تدعيما لطريقة علاجية جديدة تستهدف معالجة خلل الذاكرة سواء كان متعلقا بتقدم العمر أو بإصابات الدماغ أو الإصابة بالخرف.

وترتكز الطريقة المسماة اختصارا بـ tACS على توفير اتصال أفضل بين الشبكات العصبية.

وتمثل هذه التكنولوجيا التي لا يزال العلماء يدرسون منافعها ومخاطرها، أملا للعديد من المرضى في إجراء علاجي لا يعتمد على الجراحة.

وأجرى الدراسة باحثان من جامعة بوسطن على مجموعتين من المتطوعين، إحداهما لشباب وأخرى لمسنين في الستينيات والسبعينيات من العمر.

وعمد الباحثان إلى استخدام تكنولوجيا tACS لتقوية التناغم بين مناطق الفصين الصدغي والأمامي في المخ.

وبعد 25 دقيقة فقط من التحفيز الكهربي، أدت مجموعة كبار السن بشكل مماثل للمجموعة الأخرى في اختبارات الذاكرة.