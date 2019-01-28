يوم الخصوصية العالمي.. بياناتك السلعة الأغلى

يحتفل العالم الاثنين بيوم خصوصية البيانات العالمي الذي يصادف في الـ 28 من كانون الثاني/ يناير من كل عام.

واعتمد التحالف الوطني للأمن السيبراني منذ عام 2008 هذا اليوم للتوعية بمخاطر اختراق البيانات وانتهاك الخصوصية من خلال حملة يتوقع أن تستمر على مدى شهر.

ولاحقت خلال العام الماضي كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات فضائح متتالية تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين، إذ أصبحت البيانات السلعة الأغلى ثمنا في قطاع التقنية.

وتطلق فيسبوك مبادرة لتذكير قاعدة مستخدميها بضرورة مراجعة إعدادات الخصوصية، وسترسل رسائل تذكيرية في هذا الشأن.

وتشير فيسبوك إلى إمكانية تحكم المستخدم بمن يرى ما يتم نشره على حساباتهم، والمعلومات الشخصية ومن يستطيع مشاهدتها، والتطبيقات المرتبطة بحسابك على فيسبوك، وما هي المعلومات المسموحة لهم.