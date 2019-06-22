في مطعم شهير.. جرذ يسقط على الطاولة

فاجأ ضيف غير مرغوب فيه امرأة أثناء تناولها الطعام في مطعم شهير بمدينة لوس انجلس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

أليشا نورمان كانت في مطعم "Buffalo Wild Wings" تشاهد مباراة فريق كرة القدم الأميركي للسيدات ضد منتخب السويد في كأس العالم عندما سقط جرذ مباشرة من السقف على طاولتها.

وقالت نورمان لمحطة "أي بي سي" المحلية إن "الأمر كان مثيرا للاشمئزاز، لأن الجرذ كان حيا وقلبه ينبض".

وسارع مدير المطعم إلى الطاولة وتمكن من التقاط الجرذ بواسطة صحنين وثم وضعه في كيس، كما عرض على السيدة ومرافقيها طعاما جديدا.

وعزا المدير سقوط الجرذ إلى أعمال بناء ضخمة كانت تجري في المنطقة، فيما ذكر متحدث أن المطعم أغلق للتنظيف، لكن سيعاد فتحه قريبا.

ولكن عندما سُألت نورمان عن إمكانية قيامها بزيارة المطعم مرة أخرى، أجابت من دون تردد "لن أعود مجددا".