ميغا مليونز.. فائز واحد بـ530 مليون دولار

استيقظ أحد سكان كاليفورنيا السبت مليونيرا إثر فوزه بحوالي 530 مليون دولار أو 345.2 مليونا بعد خصم الضرائب، بعد أن اشترى ورقة يانصيب رابحة.

وبيعت بطاقة واحدة في الولاية تحمل الأرقام الستة الفائزة بيانصيب "ميغا مليونز" وهي 17، 19، 27، 40 و68 مرفقة بـ"كرة ميغا 2 ذهبية"، وفق مسؤولين في المسابقة.

وهذه سابع أكبر قيمة في تاريخ ميغا مليونز والأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي حين فاز شخص لم يكشف هويته في نورث كارولاينا بـ1.5 مليار دولار.

وتباع بطاقات "ميغا مليونز" في 44 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأميركية وتبلغ احتمالات الفوز بها بين واحد من 258 مليونا تقريبا إلى واحد من 302 مليونا.