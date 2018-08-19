في مستشفى أميركي: 16 ممرضة حوامل في الوقت ذاته!

في حدث غير متوقع، اكتشفت إدارة مستشفى في ولاية أريزونا أن 16 ممرضة من قسم الرعاية المركزة حوامل.

ورغم أن الممرضات الحوامل لا يشكلن سوى 10 بالمئة من طاقم التمريض في هذا القسم، إلا أن الحمل الجماعي شكل حالة فريدة من نوعها. واكتشفت الممرضات الأمر بعد إنشاء مجموعة خاصة بهن على فيسبوك، لتكن المفاجأة.

وتندرت الممرضات بعد اكتشافهن الأمر، وقالت إحداهن مازحة: "لقد خططنا لذلك لنحصل على إجازة جماعية".

ويتوقع أن تلد أول ممرضة في أيلول/ سبتمبر، فيما ستضع آخر ممرضة مولودها في كانون الثاني/ يناير.

وشكرت إحدى الممرضات زملاءها وزميلاتها، إذ أبقوا الأعمال السهلة للممرضات الحوامل، فيما تولوا هم الاهتمام بالمصابين بالأمراض المعدية والسرطان وغيرها من الأمراض الصعبة.

وهكذا تصف الممرضة أشلي أدكنز يومها كممرضة حامل: