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في مستشفى أميركي: 16 ممرضة حوامل في الوقت ذاته!

الممرضات الحوامل

في حدث غير متوقع، اكتشفت إدارة مستشفى في ولاية أريزونا أن 16 ممرضة من قسم الرعاية المركزة حوامل.

الممرضات الحوامل
الممرضات الحوامل

ورغم أن الممرضات الحوامل لا يشكلن سوى 10 بالمئة من طاقم التمريض في هذا القسم، إلا أن الحمل الجماعي شكل حالة فريدة من نوعها. واكتشفت الممرضات الأمر بعد إنشاء مجموعة خاصة بهن على فيسبوك، لتكن المفاجأة.

الممرضات الحوامل
الممرضات الحوامل

وتندرت الممرضات بعد اكتشافهن الأمر، وقالت إحداهن مازحة: "لقد خططنا لذلك لنحصل على إجازة جماعية".

الممرضات الحوامل
الممرضات الحوامل

ويتوقع أن تلد أول ممرضة في أيلول/ سبتمبر، فيما ستضع آخر ممرضة مولودها في كانون الثاني/ يناير.

الممرضات الحوامل
الممرضات الحوامل

وشكرت إحدى الممرضات زملاءها وزميلاتها، إذ أبقوا الأعمال السهلة للممرضات الحوامل، فيما تولوا هم الاهتمام بالمصابين بالأمراض المعدية والسرطان وغيرها من الأمراض الصعبة.

وهكذا تصف الممرضة أشلي أدكنز يومها كممرضة حامل:

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