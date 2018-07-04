في عيد ميلادها.. أميركا ترحب بـ 14 ألف مواطن جديد

قالت وكالة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية الأربعاء إنها تحتفل هذا العام بالذكرى الـ242 لإعلان الاستقلال والتي توافق الرابع من تموز/يوليو، من خلال الترحيب بأكثر من 14 ألف مواطن أميركي جديد تحدروا من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الوكالة أنها تقيم بين 28 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو حوالي 175 من المراسم الرسمية لمنح الجنسية والتي تشمل أداء مهاجرين القسم.

وانطلقت أنشطة الوكالة الخاصة بعيد الاستقلال بمراسم في 28 من الشهر الماضي في محكمة مقاطعة بيكسار في مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس حيث أدى 37 شخصا يتحدرون من 18 بلدا، القسم ليصبحوا مواطنين أميركيين.

وتمنح الوكالة الجنسية لما بين 700 ألف و750 ألف شخص تقريبا كل عام. وفي السنة المالية 2017 حصل 716 ألف مهاجر على الجنسية الأميركية.