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من أميركا

في عيد ميلادها.. أميركا ترحب بـ 14 ألف مواطن جديد

جانب من مراسم نيل الجنسية في ديترويت

قالت وكالة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية الأربعاء إنها تحتفل هذا العام بالذكرى الـ242 لإعلان الاستقلال والتي توافق الرابع من تموز/يوليو، من خلال الترحيب بأكثر من 14 ألف مواطن أميركي جديد تحدروا من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الوكالة أنها تقيم بين 28 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو حوالي 175 من المراسم الرسمية لمنح الجنسية والتي تشمل أداء مهاجرين القسم.

وانطلقت أنشطة الوكالة الخاصة بعيد الاستقلال بمراسم في 28 من الشهر الماضي في محكمة مقاطعة بيكسار في مدينة سان أنتونيو بولاية تكساس حيث أدى 37 شخصا يتحدرون من 18 بلدا، القسم ليصبحوا مواطنين أميركيين.

وتمنح الوكالة الجنسية لما بين 700 ألف و750 ألف شخص تقريبا كل عام. وفي السنة المالية 2017 حصل 716 ألف مهاجر على الجنسية الأميركية.

مواطن أميركي جديد يمسح دموع الفرح خلال مراسم في نيويورك
مواطن أميركي جديد يمسح دموع الفرح خلال مراسم في نيويورك

أحد المواطنين الأميركيين الجدد خلال مراسم نظمت في نيويورك
أحد المواطنين الأميركيين الجدد خلال مراسم نظمت في نيويورك

جانب من مراسم في مكتبة نيويورك العامة
جانب من مراسم في مكتبة نيويورك العامة

مواطنة أميركية جديدة خلال مراسم استضافتها مكتبة نيويورك العامة
مواطنة أميركية جديدة خلال مراسم استضافتها مكتبة نيويورك العامة

جانب من مراسم نيل الجنسية في نيويورك
جانب من مراسم نيل الجنسية في نيويورك

مواطنون جدد يلوحون بعلم الولايات المتحدة خلال مراسم في نيويورك
مواطنون جدد يلوحون بعلم الولايات المتحدة خلال مراسم في نيويورك

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