في ذكرى شارلوتسفيل.. ترامب: أدين كل أنواع العنصرية

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إنه "يدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف" داعيا إلى الوحدة الوطنية بعد عام على أحداث عنف العام الماضي شهدت مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا في اشتباكات بين يمينيين متطرفين ومناهضين لهم.

وأضاف عبر "تويتر" أن "أحداث العنف في شارلوتسفيل قبل عام أدت إلى موت وانقسامات لا معنى لها".

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2018

ومن المتوقع أن تنظم جماعات يمينية تظاهرات الأحد أمام البيت الأبيض في ذكرى الأحداث التي وقعت في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.

ويخطط متظاهرون مناهضون لهم للتظاهر بشوارع قريبة من البيت الأبيض.