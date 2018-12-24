تونس.. مصور تلفزيوني يحرق نفسه

توفي الاثنين في المستشفى الجهوي بالقصرين، غرب تونس، الشاب عبد الرزاق زرقي، وهو مصور بقناة تلفزية خاصة، بعد أن أضرم النار في جسده في ساحة وسط المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عدد من شهود العيان بالجهة أن هذا الشاب أقدم على إحراق نفسه احتجاجا على ظروف عائلية واجتماعية يمر بها حاليا.

وأفاد المصدر بأنه "لا علاقة للقناة الخاصة التي يشتغل بها مع قام به من إضرام للنار في جسده".

وتداول تونسيون على فيسبوك فيديو لم يتسن لـ"أصوات مغاربية" التأكد من صحته، مشيرين إلى أنه يُظهر لحظة إضرام الشاب النار في جسده، كما يبين عددا من الشباب وهم يحاولون إخماد الحريق.

كما انتشر فيديو منسوب للضحية يتحدث فيه عن الأوضاع التي يعيشها، محتجا على البطالة التي يعانيها إلى جانب شباب المنطقة.

كما أعلن الشاب في الفيديو عن اعتزامه الانتحار بسبب وضعه المادي ووضعية القصرين الاقتصادية.

المصدر: أصوات مغاربية ووكالات