في الصين.. الإنسان الآلي يصنع نفسه

أعلنت مجموعة "أيه بي بي" السويسرية للمعدات الهندسية عن مشروع لبناء مصنع جديد في مدينة شنغهاي الصينية تستخدم فيه أجهزة روبوت لصناعة أجهزة روبوت أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد الذي بلغت كلفته 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2020.

وقالت المجموعة إن مصنعها الجديد الذي سيشيد على مساحة 75 ألف قدم مربع سيستخدم برمجيات تسمح للبشر وأجهزة الإنسان الآلي بالعمل معا في أمان.

وأضافت أن الأجهزة الآلية التي تصنعها والمصممة للعمل جنبا إلى جنب مع الإنسان ستؤدي أيضا العديد من مهام تجميع القطع الصغيرة المطلوبة لتصنيع أجهزة روبوت من نوع "إيه بي بي".

ولم تكشف الشركة عن عدد العمالة الجديدة بالمصنع، لكنها قالت إنها ستزيد من الاعتماد على العمالة من أجهزة الإنسان الآلي التي يتجاوز عددها في الوقت الحالي ألفي جهاز في الصين.