في الثواني القاتلة.. ريال مدريد يهزم بيتيس

تنفس ريال مدريد ومدربه سولاري الصعداء بفضل البديل داني سيبايوس الذي دخل في ربع الساعة الأخير ومنحه الفوز من ركلة حرة قبل ثوان معدودة على صافرة النهاية، على مضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف في المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز استغل ريال تعثر ديبورتيفو ألافيس أمام جيرونا السبت (1-1)، وأزاحه عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، رافعا رصيده إلى 33 نقطة وهو نفس رصيد إشبيلية الذي يحتل المركز الثالث.

وخسر ريال مدريد جهود الفرنسي كريم بنزيمة بسبب إصابة في يده، ما اضطر سولاري إلى استبداله بين الشوطين.

وفي باقي المباريات التي جرت الأحد تعرض إشبيلية للهزيمة أمام مضيفه أتلتيك بلباو (0-2)، وفاز الوصيف أتلتيكو مدريد على ضيفه ليفانتي بهدف نظيف.